Cartile de identitate vor fi modificate

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) intentioneaza sa modifice o serie de lucruri legate de emiterea cartilor de identitate, fie ca vorbim de cele electronice sau cele simple.In acest sene, s-a initiat un proiect de ordonanta, care este pus in acesta perioada in dezbatere publica. Odata ce acest proiect va deveni lege, fiind publicat in Monitorul Oficial, vom avea o prelungire a valabilitatii pentru cartile de identitate eliberate tinerilor, in special."Optional, de la data asigurarii ... citeste toata stirea