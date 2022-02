Celula de criza pentru razboi

Maramuresul vine in sprijinul sinistratilor din Ucraina. Astfel, la nivelul Consiliului Judetean Maramures s-a instituit o celula de criza ocazie cu care s-a pregatit un fond de rezerva de 5 milioane lei pentru refugiati. Nu in ultimul rand, la Sighetu Marmatiei este pregatita de azi o tabara de refugiati pe stadionul municipal."Vreau sa va spun ca de ieri pana astazi au fost evaluate toate resursele de care avem nevoie in aceasta perioada, astfel incat sa putem primi refugiatii din Ucraina. ... citeste toata stirea