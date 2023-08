Comunitatile maramuresene stiu sa-si rasplateasca valorile pe care le au. Este un lucru bun pentru ca personalitatile trebuie atrase la obarsii. Lumea europenizata se pare ca are alte prioritati, iar acest lucru este tot mai vizibil in zilele noastre. Rozavlea este comuna din Maramuresul istoric, care nu isi uita trecutul. Il scoate in evidenta ori de cate ori are ocazia. Asa face si in cazul renumitului chef Nicolai Tand, care a fost rasplatir de autoritatile locale din comuna Rozavlea cu ... citeste toata stirea