CNAS modernizeaza Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS)

Sursa: Gazeta de Maramures
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 16:49
Casa de Asigurari de Sanatate Maramures aduce la cunostinta cetatenilor si a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare ca Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) va fi modernizata in anul 2026, fiind inlocuita cu un sistem informatic modern, sigur si accesibil, dezvoltat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)

Noua platforma informatica va integra functionalitati superioare celor existente, precum interoperabilitatea si conectivitatea cu ...citește toată știrea

