Maramuresul, alaturi de alte 5 judete, se afla sub incidenta unui cod rosu de temperaturi extreme si disconfort termic deosebit de accentuat, acesta fiind valabil pentru ziua de 30 iunie, respectiv 1 iulie. Asadar, potrivit ANM, avem Cod rosu in judetele Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramures si Bistrita-Nasaud.Meteorologii avertizeaza ca joi (30 iunie) si vineri (01 iulie), in zonele joase din judetele Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, ... citeste toata stirea