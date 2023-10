Printre prioritatile politistilor maramureseni se afla si combaterea delictelor silvice. In acest sens, au fost intensificate activitatile de verificare si control, in urma carora au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 54.000 de lei si au fost confiscati 104,382 mc de material lemnos.Politistii Biroului pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol - Serviciul de Ordine Publica, au fost angrenati in ample activitati de prevenire si combatere a faptelor ilegale din ... citeste toata stirea