Concurs de slopestyle in Maramures

Premiera sportiva organizata in Maramures. In perioada 24-26 februarie, partia Cora din Izvoare va gazdui prima competitie la nivel national, de slopestyle.Slopestyle este un sport de iarna in care sportivii schiaza sau snowboard pe un traseu care include o varietate de obstacole, inclusiv sine, sarituri si alte caracteristici ale parcului de teren. Punctele sunt punctate pentru amplitudinea, originalitatea si calitatea trucurilor.Organizatorii, ACS Extrem Rivulus Baia Mare, anunta ca ... citeste toata stirea