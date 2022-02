Condusul agresiv sanctionat drastic

De multe ori observam in trafic soferi agresivi care pun in pericol pe ceilalti participanti la trafic. Sunt soferi care nu suporta sa fie depasiti de altii cu masini considerate de ei mai slabe ca a lor. Acestia fac depasiri periculoase, punand in pericol pe toata lumea. Altii nu au rabdare si li se pare ca cel din fata lor merge prea incet si forteaza depasirea. Astfel de comportamente in trafic vor fi de acum sanctionabile si te pot lasa fara permis pentru mult timp."Prin Ordonanta nr. 1 ... citeste toata stirea