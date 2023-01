Consiliul Judetean dat in judecata

Sindicalistii din administratia maramureseana au chemat in instanta Consiliul Judetean Maramures, din cauza salarizarii.Circa 75% din salariatii institutiei judetene sunt reprezentati in procesul intentat pentru dobandirea unor drepturi salariale aferente anilor 2021 si 2022. E vorba despre circa 130 de angajati care sunt membri de sindicat. Pe acelasi mod de calcul al salariilor exista deja procese castigate in doua primarii din judet.Liderul Sindicatului din Administratia Maramures, ... citeste toata stirea