Consiliul Judetean Maramures aloca fonduri pentru exproprieri la Pasajul Clubul Vacarilor si pentru Aeroportul International Maramures

Sursa: Gazeta de Maramures
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 16:47
In contextul in care rectificarea bugetului national este asteptata in luna septembrie, Consiliul Judetean Maramures a decis includerea in buget a unor sume suplimentare, necesare pentru functionarea optima a institutiilor subordonate si pentru derularea investitiilor in infrastructura.

Au fost alocate fonduri in suma de doua milioane de lei pentru exproprierile aferente Pasajului de la Clubul Vacarilor, proiect de utilitate publica finantat prin PNRR.

