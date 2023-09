Ionel Bogdan, presedintele Consiliului Judetean Maramures, a semnat Acordul de Cooperare intre Judetul Maramures si Raionul Ungheni din Republica Moldova."Pentru a dezvolta si consolida relatiile bilaterale pe care Judetul Maramures le are cu Raionul Ungheni, am semnat Acordul de Cooperare dintre regiunile noastre.Cu raionul Ungheni avem o stransa colaborare pe diverse domenii, precum cultura, sport, invatamant, iar un exemplu concret este realizarea in comun a proiectului "Tabara de ... citeste toata stirea