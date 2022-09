Creste numarul asistentilor maternali

La finalul semestrului I al acestui an s-a constatat o usoara crestere a numarului de asistenti maternali, existenti in Maramures.Reteaua de asistenti maternali profesionisti ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures (DGASPC) continua sa se extinda. Institutia doreste sa creasca numarul acestei categorii de personal in contextul in care se doreste reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii, prin consolidarea retelei de asistenti maternali ... citeste toata stirea