Crina Chilat subprefect de Maramures

Dupa ce am aflat ca Rudolf Stauder este noul prefect al judetului Maramures, suntem in masura sa prezentam viitorul subprefect al judetului. Functia de subprefect a revenit social-democaratilor care au numit-o pe Crina Chilat, una dintre cele mai valoroase femei care activeaza atat in mediul privat cat si mediul politic din judetul Maramures.Crina Chilat este presedinta Organizatiei Femeilor Social-Democrate Maramures si, in acelasi timp, unul dintre cei mai activi membri ai organizatiei PSD ... citeste toata stirea