Cursuri pentru formare profesionala

AJOFM Maramures continua si in acest an derularea cursurilor de formare profesionala. Inceputul de an vine cu organizarea a trei cursuri, urmand ca in perioada urmatoare sa demareze si altele."La inceputul acestui an, AJOFM Maramures are in derulare cursurile de formare profesionala: electrician, electronist auto, un curs de bucatar si doua cursuri de comunicare in limba romana pentru cetatenii ucraineni.De asemenea, au inceput ... citeste toata stirea