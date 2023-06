In finala emisiunii "Vedeta Populara" a fost prezent maramureseanul Daniel Breban. In varsta de 17 ani, tanarul artist a avut o prestatie frumoasa clasandu-se in final pe -locul al III-lea. Concurentul a reprezentat Tara Chioarului. Din luna august, Daniel Breban va face parte din Orchestra de Tineret a Olandei."Multumesc din suflet tuturor celor care m-au ajutat pe drumul Vedetei Populare. Multumesc din suflet doamnei profesoare Angela Buciu pentru toata grija, rabdarea si sufletul cu care ... citeste toata stirea