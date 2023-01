Promovarea traditiilor si obiceiurilor a revenit in atentia butasenilor, in acest an, odata cu inaugurarea Caminului cultural din localitate. Reuniti pentru taierea panglicii si oficierea unei slujbe religioase la imobilul reabilitat recent, butasenii au organizat si primul eveniment pentru promovarea dansului si muzicii populare, a obiceiurilor, folclorului si traditiilor: "Dantu' cosercilor".La Buteasa (localitate apartinatoare orasului Somcuta Mare), caminul cultural a fost reabilitat si ... citeste toata stirea