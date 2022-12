Directia Silvica vinde 520 de brazi

Bradul de Craciun este la mare cautare in aceasta perioada. De la piata, in magazine sau de la particulari sunt variante pentru cetateni sa-si cumpere bradul dorit. Cel mai avantajos a fost an de an, sa achizitionezi de la Directia Silvica Maramures. Aici preturile sunt acceptabile, dar cererea din partea populatiei nu este atat de mare. Asta pentru ca maramuresenii prefera sa plateasca mai multi bani pe un brad care arata asa cum vor ei."Noi avem un plan de 520 de braduti, specia brad si ... citeste toata stirea