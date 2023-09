Ionut Caraba, fostul director general interimar al Aeroportului International Maramures, nu mai poate ocupa aceasta functie pentru ca are cazier."Asa cum stiti, am inceput realizarea noului terminal al Aeroportului International Maramures, un proiect strategic pentru dezvoltarea judetului nostru, care va contribui la modernizarea si extinderea capacitatii aeroportului.Ne dorim ca acest proiect sa se deruleze in cele mai bune conditii, pentru ca avem nevoie de acest terminal nou pentru ... citeste toata stirea