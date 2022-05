Drum National in Tara Lapusului

In acesa perioadat, se lucreaza la asfaltarea Drumului National 18B. Este vorba de zona Pietris a drumului care leaga Baia Mare de Tg. Lapus. Lucrarile vor continua spre Rohia - Boiereni - varful de la Magoaja (limita cu judetul Cluj).Cel mai intens se lucra pe tonsonul dintre Cernesti si Tg. Lapus, unde circulatia este greoaie din cauza semafoarelor care reglementeaza traversarea pe o singura banda. Cei care se grabesc trebuie sa ia in calcul traversarea Pietrisului in circa 30 de minute. ... citeste toata stirea