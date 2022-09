Drusal da sah baimarenilor

Gunoaiele dau multe de cap autoritatilor locale. Judetul a gestionat foarte prost situatia, nefiind in stare sa construiasca o groapa ecologica in Maramures. Ultimile trei conduceri n-au reusit cu toate ca amenintarea era la tot pasul. Astfel s-a ajuns in situatia sa transportam gunoiul in alte judete, insa cu foarte mari costuri. Din aceasta cauza populatia are de suferit foarte mult.Baimarenii sunt cei mai expusi pentru ca sunt multi, fac mult gunoi, iar administratia locala pare ca e rea ... citeste toata stirea