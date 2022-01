Dumitru Farcas are statuie in satul natal

Duminica, 23 ianuarie, incepand cu ora 13:00, va avea loc dezvelirea bustului maestrului Dumitru Farcas. Evenimentul va avea loc pe platoul din fata Primariei Grosi.Taragotistul Dumitru Farcas s-a nascut pe 12 mai 1938 in comuna Grosi de l#ng[ Baia Mare. Facea parte dintr-o familie cu traditie muzicala: bunicul, tatal si cei doi frati mai mari au cantat la fluier.Marele artist s-a inscris la liceul de muzica in 1956, iar din 1962 pana in 1967 urmeaza cursurile Academiei de Muzica "Gheorghe ... citeste toata stirea