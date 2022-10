Evenimente la Biblioteca Judeteana

Luni, 10 octombrie, de la ora 10.00, in Sala de conferinte de la Biblioteca Judeteana "Petre Dulfu" se organizeaza Colocviul profesional anual al bibliotecarilor din bibliotecile publice maramuresene.Program: Cuvant de deschidere: dr. Teodor Ardelean, director Biblioteca Judeteana "Petre Dulfu" Baia Mare. Apoi urmeaza festivitatea de premiere a bibliotecarilor merituosi. Invitat: profesor Saluc Horvat.Miercuri, 12 octombrie, de la ora 16.00, in Sala de conferinte, Asociatia ASSOC in ... citeste toata stirea