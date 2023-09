Expo-Flora, cel mai asteptat eveniment din cadrul Sarbatorii Castanelor, nu mai face parte din programul largit al actiunilor. Din acest an va fi un eveniment de sine statator. De asemenea, va fi schimbata si locatia traditionala de desfasurare din zona Pietei Revolutiei.In sedinta ce va avea loc joi 28 septembrie, in atentia alesilor locali se va afla un proiect de hotarare care va viza organizarea de catre Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare, in incinta ... citeste toata stirea