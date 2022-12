Gunoiele se vor ridica mai rar

Problema gunoiului menajer da batai de cap autoritatilor implicate in gestionarea problemei. Se incheie un an cu greutati, si incepe altul, cel mai probabil la fel de tumultos. Astfel, din ianuarie vin o serie de modificari in privinta colectarii deseurilor din zona de blocuri a municipiului resedinta de judet.Potrivit ADI Deseuri, frecventa de colectare a deseurilor reziduale de la zona de blocuri a municipiului Baia Mare a fost modificata, iar in urma acceptului dat de catre Primaria Baia ... citeste toata stirea