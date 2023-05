Toate tipurile de vestiar metalic se remarca prin robustete si prin rezistenta in timp. Aceste piese de mobilier nu sunt afectate nici de lovituri, nici de temperaturile extreme sau de contactul accidental cu substante acide. Prin urmare, sunt folosite cu succes pentru perioade indelungate, ceea ce le transforma in investitii inspirate.Toate felurile in care se dovedeste de folos un vestiar metalic scolarFata de alte modele, precum cele cusetate sau cu usi in forma de Z, un produs destinat ... citeste toata stirea