In cat timp sunt gata preparatele intr-un cuptor de pizza electric?

Promptitudinea servirii este unul dintre principalele criterii in functie de care clientii evalueaza un restaurant, o pizzerie sau orice alt tip de unitate de alimentatie publica. Nimanui nu ii place sa astepte mai mult decat ar fi cazul, intr-o epoca in care fiecare clipa este pretioasa si, asa cum spune o vorba, timpul inseamna bani.Antreprenorii din domeniul HoReCa sunt cat se poate de constienti de valoarea fiecarui minut, astfel incat tin cont de acest aspect in momentul in care ... citeste toata stirea