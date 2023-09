Azi, in cadrul sedintei Consiliului Local Baia Mare, legislativul a stabilit ca "Sarbatoarea Castanelor" sa fie organizata in luna octombrie. Pana acum, evenimentul a avut loc in luna septembrie.Unii consilieri locali au cerut niste explicatii, dar nu au fost primite fiindca sedinta cu privire la organizarea acestui eveniment va avea loc maine, 29 septembrie, de la ora 14.00. Va fi prezent si primarul de Baia Mare, desi are termen la Curtea de Apel Cluj.In cadrul sedintei s-a spus ca se ... citeste toata stirea