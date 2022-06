Sambata, 2 iulie, are loc inaugurarea noului parc sportiv din Baia Sprie. Cu aceasta ocazie vor avea loc o serie de evenimente organizate in aer liber.Dupa cum ne-a informat primarul orasului Baia Sprie, Alin Sebastian Birda, prima actiune are loc la ora 14:00 - "Cupa Baia Sprie" la skandenberg amatori. De la ora15:30 are loc festivitatea de inaugurarea noului parc sportiv de pe str. Ignisului. ... citeste toata stirea