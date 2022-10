Incompetenta baga zanzanie intre gunoieri

Primaria Baia Mare a gazduit o sedinta importanta pe tema crizei gunoaielor. Au participat reprezentanti din Primaria Baia Mare, Drusal, ADI Deseuri, CJ Maramures, APM Maramures, Garda de Mediu si DSP Maramures. Conform discutiilor care au avut loc Consiliul Judetean Maramures o sa ajunga in imposibilitate de plata din cauza Drusal. O sa plateasca prejudicii Drusalului de pana in 20 milioane de euro.Nu mai putin de 1700 de tone de gunoi sunt pe stoc, spun cei de la Drusal. "In ultimele 2doua ... citeste toata stirea