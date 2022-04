Inviere cu credinciosi in biserici

Dupa doi ani de Pandemie, cand au stat acasa, credinciosii se vor indrepta in numar mare catre sfintele lacase de cult pentru a intampina cum se cuvine Sarbatoarea Pastelui.Invierea Domnului este cea mai mare sarbatoare a crestinatatii. Credinciosii ortodocsi si greco catolici s-au pregatit pentru marele eveniment prin participarea la sfintele rugaciuni specifice care au avut loc toata saptamana in lacasele de cult.Dupa amiazazi are loc Prohodul Domnului, iar maine, cu incepere de la ora 24, ... citeste toata stirea