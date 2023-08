In sedinta Consiliului Judetean, alesii judeteni au aprobat studiul de fezabilitate pentru proiectul privind realizarea primului AquaPark din judetul Maramures, in zona Baia Sprie. In paralel, se pregatesc cererile de finantare, iar in luna august va avea loc depunerea proiectului, in valoare totala de peste 39 de milioane de euro, spre finantare prin Programul Operational Regional - POR.Complexul de agrement AquaPark din Maramures va avea o capacitate totala de 3000 de persoane - 2000 de ... citeste toata stirea