Judetul are nevoie de servicii sociale

Din ce in ce mai multi maramureseni au nevoie de servicii sociale. La nivel de judet trebuie mai multe institutii specializate in acordarea de servicii sociale. Din pacate, tot mai multe servicii sociale au probleme in respectarea standardelor de calitate. Nivelu s-a ridicat de la an la an, insa finantare este lasata in coada de peste. Pe hartie stam bine, insa, in realitate, atat primariile cat si apartinatorii ar vrea daca se poate sa nu plateasca pentru serviciile sociale acordate ... citeste toata stirea