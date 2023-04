Prima sedinta a Consiliului Judetean Maramures, dupa Sfitele Pasti, are loc joi, 20 aprilie, incepand cu ora 12.00. Cu aceasta ocazie, alesii judeteni vor vota in sedinta extraordinara, in sistem videoconferinta, 12 proiecte de hotarare. Majoritatea prevad alocarea unor sume de bani pentru sportul de performanta, iar cel mai interesant este proiectul care vizeaza infratirea cu un Raion din Republica Moldova.Proiectele care vor intra in vizorul consilierilor judeteni sunt urmatoarele:Proiect ... citeste toata stirea