Lapusenii campioni mondiali in Finlanda

Sportivii de la Athletic Targu Lapus sunt prezenti la Campionatele Mondiale Masters in aer liber la atletism. Competitia se desfasoara in perioada 29 iunie - 10 iulie la Tampere, in Finlanda.Lapuseanul Artur Miklos a devenit campion mondial in cadrul probei de cross country la 8.000 m, categoria M50."Felicitari colegilor de echipa Marcel Laza (CS Bihorul Beius) si Cristian Stancu (ASC Locomotiva Bucuresti), care au facut o cursa frumoasa, cu un rezultat deosebit. Un rezultat muncit, atat la ... citeste toata stirea