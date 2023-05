Maramuresenii, in special baimarenii, vor avea pare la Rusalii, pe langa rugaciuni, si de multe evenimente culturale. Timp de doua zile pot participa la concerte, activitati in aer liber, activitati culturale si altele.Astfel, Duminica, 4 iunie, de la ora 12:00 are loc expozitia de atestat a absolventilor Colegiului de Arte, specializarea Arte Plastice. Aceasta va fi deschisa la Centrul de Arta Contemporana Colonia Pictorilor. Programul de vizitare este in perioada 4-30 iunie, miercuri, joi ... citeste toata stirea