Lume buna la stana lui Nicolae si Gavrila

Agitatie mare la coliba gazdelor de stana Nicolae Pop si Gavrila Pintea din Negreia. In zona "Deasupra Coastei" din comuna Sisesti s-au instalat cu stana, care cuprinde 450 de oi, doi magari si patru caini.Atmosfera mirifica din jurul stanii atrage foarte multi vizitatori. Printre acestia se numara baisprianul Mircea Husti, care nu urca niciodata cu mana goala. Are mereu provizii si "grenade" pentru ciobani. In wekend-uri sunt cu zecile. Vuietul lor se se aude la mare departare. Sunt fericiti ... citeste toata stirea