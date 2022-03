O noua oportunitate pentru tinerii studentii. Acestia se pot angaja in domeniul in care se specializeaza. Cu o traditie de 16 ani, GraduatE.ON, programul initiat de E.ON Romania, isi deschide portile pentru o noua generatie de tineri dornici sa inceapa o cariera in domeniul energiei.Sub motto-ul "Incepe astazi sa construiesti energia viitorului", sunt incurajati sa aplice in acest ... citeste toata stirea