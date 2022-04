Maramuresenii planteaza puieti

Actiunile de impadurire a inceput ieri la Ocolul Tg. Lapus si continua azi la Ocolul Somcuta Mare. Acestea vor fi reluate in 4 mai la Ocolul Silvic Poienile de Sub Munte, iar in 5 mai la Ocolul Silvic Dragomiresti.Elevi de la Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil", Liceul Teoretic "Petru Rares", precum si de la Liceul Teoretic "George Pop de Basesti" din Targu Lapus au plantat aproximativ 2550 de puieti de gorun si paltin. La actiune au participat reprezentantii ai institutiilor maramuresene ... citeste toata stirea