Maramuresul are alt manual de istorie

Vesti bune pentru liceenii din judetul Maramures. S-a dat unda verde pentru manualul de istorie a judetului nostru. Tinerii interesati de trecutul acestor meleaguri vor putea afla din Manualul de istorie a Maramuresului, dupa ce acesta a fost finalizat.Avizat de Ministerul Educatiei, manualul a fi distribuit in toate colegiile si liceele din judet, in biblioteci, dar si in centrele de documentare si informare."Manualul de istorie a Maramuresului pe care-l punem la dispozitia liceenilor, si ... citeste toata stirea