Una dintre cele mai asteptate actiuni ale crescatorilor de ovine este masurisul sau ruptul sterpelor. In acesta zi, proprietarii de stane se aduna sa isi imparta cotele de lapte, iar mai apoi se pun pe distractie.Asa s-a intamplat si in zona "Sub Ulmoasa" din satul Negreia. Aici gazda de stana este Gavrila Pintea, care detine singura stana din sat. Pe vremuri erau trei turme de oi. Fiecare gospodar avea opt sau 10 oi. Acum, noroc cu Gavrila care mai pastreaza aceasta traditie.Actiunea s-a ... citeste toata stirea