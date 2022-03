Memorandum de cooperare intre Consiliul Judetean si OMV Petrom pe tema producerii de energie din surse regenerabile in Maramures

Alesii judeteni s-au intrunit in sedinta extraordinara pentru a vota o serie de proiecte importante pentru dezvoltarea judetului Maramures. Unul dintre proiectele adoptate vizeaza valorificarea surselor de energie regenerabila existente in Maramures.In acest sens, a fost adoptat memorandumul de cooperare intre Consiliul Judetean Maramures, OMV Petrom si Primaria Miresu Mare, un prim pas important in colaborarea oficiala intre CJ Maramures si OMV Petrom, prin care se stabilesc principiile de ... citeste toata stirea