Noua comune maramuresene nu au someri

Judetul Maramures are cea mai scazuta rata a somajului, 1,70%, care reprezinta valoarea medie calculata pe primele 11 luni ale anului in curs, conform datelor statistice primite de la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures. Prefectul judetului Maramures, Rudolf Stauder spune ca in comparatie cu perioada similara a anului trecut, rata somajului inregistreaza o valoare mai mica cu12 procente. Maramuresul are noua comune unde nu sunt inregistrati someri (Bicaz, Coas, Coltau, ... citeste toata stirea