O noua gura de oxigen de la gunoieri

Depozitarea gunoaielor a fost rezolvata pentru o perioada de timp. Astfel, deseurile menajere din Maramuresul istoric se vor transporta la Brasov. Contractul firmei de salubritate (care opereaza in zona) cu depozitul de la Oradea, a expirat in 31 martie.In aceste conditii, primariile au fost nevoite sa incheie intelegeri noi cu firma de salubrizare, pe bani mai multi, evident, distanta pe care se transporta gunoiul fiind mult mai mare: "Am incheiat act aditional cu firma colectoare SC Herodot ... citeste toata stirea