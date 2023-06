In amintirea haiducului Vasile Blidar, trei localitati din judetele: Maramures (Basesti, Satu Mare (Socond) si Salaj (Cehu Silvaniei) au organizat festivalul "Sus in varful Codrului". Evenimentul a avut loc in "Poiana cu ghiocei" de pe Varful Lespezi.Cu aceasta ocazie a fost promovat cantecul, jocul si graiul de pe meleagurile Codrului strabun. De asemenea, s-a adus un omagiu celebrului "haiduc" anticomunist Vasile Blidaru, in cinstea caruia s-a dezvelit un bust cu acest prilej.La aceasta ... citeste toata stirea