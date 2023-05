Maramuresul istoric isi propune sa promoveze traditiile mostenite din strabuni. De aceasta data este vorba de oierit. Astfel, sambata, 6 mai, in comuna Giulesti are loc simpozionul "Pacuraritul maramuresean - istorie si traditii" si sarbatoarea campeneasca la "Stana ferestenilor".Evenimentele sunt organizate de Centrul de Cercetari Istorico - Teologice din cadrul Primariei Giulesti care functioneaza sub egida Academiei Romane, in parteneriat cu Consiliul Judetean Maramures.Simpozionul se va ... citeste toata stirea