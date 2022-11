Pista de biciclete in Baia Sprie

A fost finalizata pista de biciclete intre orasele Baia Sprie si Baia Mare. Potrivit viceprimarului Stefan Sarca, pista are o lungime de peste 3,7 kilometri si este iluminata pentru timp de noapte."Anuntam cu bucurie finalizarea proiectului privind reducerea emisiilor de carbon in orasul Baia Sprie pe planul de mobilitate urbana durabila. Valoarea totala a proiectului a fost de 9.978.290,89 lei, castigul major al acestui proiect este reabilitarea totala a cartierului Nyres si tot in cadrul ... citeste toata stirea