Azi demareaza Campania de autorizare a platilor in avans aferenta Cererilor de plata depuse in anul 2023. Astfel, fermierii maramureseni vor avea conturile pline pentru dezvoltare in agricultura.Pentru anul de cerere, in conformitate cu Regulamentele Uniunii Europene, platile reprezinta nivelul avansurilor pentru interventiile sub forma de plati directe si interventiile de dezvoltare rurala bazate pe suprafata si pe animale. De asemenea reprezinta nivelul avansurilor pentru interventiile sub ... citeste toata stirea