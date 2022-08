Premiera la impaduririle din Maramures

Directia Silvica Maramures a incheiat campania de impadurire cu rezultate foarte bune. Este primul an in care actiunea a fost executata de firme specializate si nu de personal din sistem. S-a apelat la aceasta metoda din lipsa de forta de munca.Institutia a fost multumita de rezultate asa ca aceste colaborari cu asemenea firme vor continua: "S-a incheiat campania de impaduriri in cele 14 subunitati ale Directiei Silvice Maramures. In anul 2022, au fost regenerate 619 ha din care 208 au fost ... citeste toata stirea