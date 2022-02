Premiera la Spitalul Judetean

Conducerea Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" a anuntat ca a efectuat prima investigatie Angio-CT-Coronariana, din Maramures.Modernizarile acestei unitatii spitalicesti se fac in mod constant, pentru ca pacientii sai sa aiba la dispozitie cele mai bune echipamente medicale care exista pe piata."Asadar, cu ajutorul liderului cunoscut in inovatie in computer tomografie, aparatul Siemens Healthineers modelul Somatom pe care spitalul judetean il are in dotare, ... citeste toata stirea