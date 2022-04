Primarul Baii Mari la mana instantei

Azi, 13 aprilie, poate fi cu ghinion sau cu norc pentru primarul Baii Mari, Catalin Chereches. Curtea de Apel Cuj va judeca apelul facut de catre primar fata de decizia Tribunalului Cluj prin care a fost condamnat la inchisoare cu executare intr-unul din dosarele sale de coruptie. Acesta este primul termen la Curtea de Apel ClujIn 24 februarie Tribunalul Cluj dadea sentinta in cazul primarului Catalin Chereches: "In temeiul art. 396 alin. (2) din C. proc. pen., Condamna inculpatul C.C. - la ... citeste toata stirea